Если все ваши средства уходят на текущие расходы, лишних рублей не остается, вам нечего делать на валютном рынке. Слишком рискованно покупать доллары на последние рубли, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков.

С чего всё началось Слишком рискованно покупать доллары на последние рубли, рассказал агентству " Прайм " доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков. РИА Новости 18:11