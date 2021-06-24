По словам Финогеновой, если до 1 июля пенсионер не успеет оформить карту "Мир", то его деньги не пропадут. Сбербанк, например, откроет текущий счет, с которого можно будет снять деньги, лично явившись в офис.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота сборной Франции в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 и обогнал в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира и Европы немецкого форварда Мирослава Клозе.
Специалист напомнил, что с марта 2021 года любые данные, оставленные россиянами в соцсетях, стали их персональными данными, поэтому закон дает им право в любой момент потребовать остановить их распространение.
Предлагая широкую поддержку более чем 100 процессоров и графических решений AMD, технология FSR обеспечивает для отдельных игр в среднем в 2,4 раза более высокую производительность в режиме «Performance» при разрешении 4K по сравнению с исходным разрешением.
В социальном новостном ресурсе Reddit на такие проблемы жалуются уже пару месяцев, причём пользователи самых разных смартфонов: Xiaomi Mi 11; Xiaomi Mi 10 Ultra; Xiaomi Mi 11 Lite; Xiaomi Mi 10T Pro; Redmi Note 10 Pro; Redmi Note 9S.