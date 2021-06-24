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Финансист предупредила часть пенсионеров о риске остаться без пенсии в июле

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова предупредила часть российских пенсионеров о риске остаться без пенсии в июле.В источнике

С чего всё началось

Стало известно, кто рискует остаться без пенсии в июле

По словам Финогеновой, если до 1 июля пенсионер не успеет оформить карту "Мир", то его деньги не пропадут. Сбербанк, например, откроет текущий счет, с которого можно будет снять деньги, лично явившись в офис.
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