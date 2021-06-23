В В третьем случае следует завести карту "Мир", открыть счет или вклад в Сбербанке, а затем передать реквизиты в ПФР. Финогенова успокаивает: если пенсионер не хочет пользоваться банковскими услугами, то можно получать пенсию через "Почту России".

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С чего всё началось Стало известно, кто рискует остаться без пенсии в июле По словам Финогеновой, если до 1 июля пенсионер не успеет оформить карту "Мир", то его деньги не пропадут. Сбербанк, например, откроет текущий счет, с которого можно будет снять деньги, лично явившись в офис. ПРАЙМ 18:01