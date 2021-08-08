МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Алена Кутовая. Выгоднее всего покупать валюту на бирже, а если доступа к бирже у вас нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего. Для покупки валюты через банк необходимо иметь валютный счёт.

ПРАЙМ 20:03