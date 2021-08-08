Lenta.ruФинансист раскрыл способы выгодно купить валютуРуководитель управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян в беседе с агентством «Прайм» раскрыл способы выгодно купить валюту.Lenta.ruВыгоднее всего покупать валюту на бирже, а если доступа к бирже у вас нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего.ПРАЙМДля покупки валюты через банк необходимо иметь валютный счёт.ПРАЙМТакже необходимо учитывать цены на нефть.Lenta.ruЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваОбщественная служба новостейФАНРЕН ТВС чего всё началосьЭксперт Саркисян: для более выгодной покупки валюты нужно следить за динамикой инфляционных ожиданийМОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Алена Кутовая. Выгоднее всего покупать валюту на бирже, а если доступа к бирже у вас нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего. Для покупки валюты через банк необходимо иметь валютный счёт.ПРАЙМ20:03Подробнее о событииРоссиянам рассказали, как выгодно купить валютуОбщественная служба новостей22:31Россиянам рассказали, как очень выгодно купить валютуNews.ru22:20Эксперт Саркисян: для более выгодной покупки валюты нужно следить за динамикой инфляционных ожиданийПРАЙМ20:03Финансист раскрыл способы выгодно купить валютуLenta.ru20:29Финансист Саркисян назвал выгодными покупки валюты через приложения банковФАН20:20Финансист Саркисян: валюту выгоднее всего покупать на бирже или через банковские приложенияРИА Новости20:18Эксперт назвал способы выгодно купить валютуРЕН ТВ21:16Показать ещёОценить5Поделиться