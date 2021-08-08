МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Алена Кутовая. Выгоднее всего покупать валюту на бирже, а если доступа к бирже у вас нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего. Для покупки валюты через банк необходимо иметь валютный счёт.
Президенты Южной Осетии и Абхазии Анатолий Бибилов и Аслан Бжания в ходе рабочей встречи обсудили восстановление базы отдыха "Осетия", которая расположена в Гудаутском районе Абхазии, сообщает пресс-служба югоосетинского главы.
Глава филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что один россиянин заразил COVID-19 сразу 1,5 тыс. человек, что является максимальным зафиксированным в стране случаем суперраспространения.