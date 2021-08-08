Будьте в Плюсе

Финансист раскрыл способы выгодно купить валюту

Руководитель управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян в беседе с агентством «Прайм» раскрыл способы выгодно купить валюту.
Lenta.ru
Выгоднее всего покупать иностранную валюту на бирже.
РЕН ТВ
Выгоднее всего покупать валюту на бирже, а если доступа к бирже у вас нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего.
ПРАЙМ
Саркисян отмечает, что в настоящий момент падающие цены на нефть ещё не до конца отразились на валютном курсе.
News.ru

С чего всё началось

Эксперт Саркисян: для более выгодной покупки валюты нужно следить за динамикой инфляционных ожиданий

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Алена Кутовая. Выгоднее всего покупать валюту на бирже, а если доступа к бирже у вас нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего. Для покупки валюты через банк необходимо иметь валютный счёт.
ПРАЙМ20:03

Подробнее о событии

Россиянам рассказали, как выгодно купить валюту

Общественная служба новостей22:31

Россиянам рассказали, как очень выгодно купить валюту

News.ru22:20

Эксперт Саркисян: для более выгодной покупки валюты нужно следить за динамикой инфляционных ожиданий

ПРАЙМ20:03

Финансист раскрыл способы выгодно купить валюту

Lenta.ru20:29

Финансист Саркисян назвал выгодными покупки валюты через приложения банков

ФАН20:20

Финансист Саркисян: валюту выгоднее всего покупать на бирже или через банковские приложения

РИА Новости20:18

Эксперт назвал способы выгодно купить валюту

РЕН ТВ21:16
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