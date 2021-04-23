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Финансист рассказал, как лучше потратить последние деньги

Аналитик Юлия Афанасьева рассказала россиянам о лучших способах потратить последние деньги в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru
Когда человек не копил и не инвестировал, а возможно, получил какой-то капитал после окончания активного трудового возраста, лучше не рассматривать рискованные инвестиционные проекты, а вложить средства в облигации.
Life.ru
Следует присмотреться к облигациям, а также научиться страховать сбережения от колебаний курса.
Lenta.ru
РИА Новости
Московский Комсомолец
ПРАЙМ
Национальная служба новостей
Life.ru
ФАН
Цензуры.Нет
Lenta.ru

С чего всё началось

Финансист научил, на что стоит потратить последние деньги

Прежде всего стоит разобраться, о каких именно последних деньгах идёт речь — в ряде случаев их стоит нести на биржу, но иногда от этого лучше воздержаться, чтобы не остаться без гроша. Об этом рассказывает агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.
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Захарова вспомнила Чапека из-за высылки российских дипломатов из Чехии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала благодарность Чехии в адрес Лондона за поддержку в дипломатическом противостоянии с РФ, процитировав чешского писателя Карела Чапека.
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