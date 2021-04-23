Финансист рассказал, как лучше потратить последние деньги
Аналитик Юлия Афанасьева рассказала россиянам о лучших способах потратить последние деньги в беседе с агентством «Прайм».
Когда человек не копил и не инвестировал, а возможно, получил какой-то капитал после окончания активного трудового возраста, лучше не рассматривать рискованные инвестиционные проекты, а вложить средства в облигации.
Следует присмотреться к облигациям, а также научиться страховать сбережения от колебаний курса.
С чего всё началось
Финансист научил, на что стоит потратить последние деньги
Прежде всего стоит разобраться, о каких именно последних деньгах идёт речь — в ряде случаев их стоит нести на биржу, но иногда от этого лучше воздержаться, чтобы не остаться без гроша. Об этом рассказывает агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.
ПРАЙМ18:01