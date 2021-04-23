Для начала следует разобраться, какие именно последние деньги имеются в виду — от этого зависит стратегия по их вложению, рассказала агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева. В качестве примера она привела ситуацию, когда человек перед выходом на пенсию получил некоторую сумму денег.

С чего всё началось Финансист научил, на что стоит потратить последние деньги Прежде всего стоит разобраться, о каких именно последних деньгах идёт речь — в ряде случаев их стоит нести на биржу, но иногда от этого лучше воздержаться, чтобы не остаться без гроша. Об этом рассказывает агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева. ПРАЙМ 18:01