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Финансист рассказал, как лучше потратить последние деньги

Для начала следует разобраться, какие именно последние деньги имеются в виду — от этого зависит стратегия по их вложению, рассказала агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева. В качестве примера она привела ситуацию, когда человек перед выходом на пенсию получил некоторую сумму денег.В источнике
РИА Новости
Московский Комсомолец
ПРАЙМ
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ФАН
Цензуры.Нет
Lenta.ru

С чего всё началось

Финансист научил, на что стоит потратить последние деньги

Прежде всего стоит разобраться, о каких именно последних деньгах идёт речь — в ряде случаев их стоит нести на биржу, но иногда от этого лучше воздержаться, чтобы не остаться без гроша. Об этом рассказывает агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.
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