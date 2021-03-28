Финансист рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Пичугин подчеркнул, что для остальных товаров и услуг колебания курса учитывают в базовых показателях инфляции. Исключение составляют лишь производители продуктов питания — значительная часть закупок происходит в долларах.В источнике
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Как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Специально для "Российской газеты" Руслан Пичугин, основатель Frendex Group, рассказал, как динамика курсов валют влияет на жизнь россиян и дал прогноз по рублю на дистанции в два-три месяца: - Чтобы определить, насколько сильно в реальности оказывает влияние курс рубля на жизнь простых граждан, надо разделить два важных момента.
Российская газета23:00