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РИА Новости
РИА Новости

Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок

Если пассивный доход связан с фондовым рынком, то придется следить за новыми валютными курсами, рыночной волатильностью, помнить и учитывать комиссии и налоги.В источнике
РИА Новости
Рамблер
9111.ru
SakhalinMedia.ru
News.ru
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URA.Ru
С чего всё началось

Финансист назвал основные ошибки при создании пассивного дохода

Финансист обратил внимание, что этой формулы стоит придерживаться и при сдачи квартиры в аренду. Вместо того, чтобы просто забирать и тратить арендную плату, лучше вспомнить про отложенный ремонт, страховку недвижимости, инфляцию, а иногда и про уплату налогов.
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Как избежать ошибок в пассивном инвестировании

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