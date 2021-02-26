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РИА Новости
РИА Новости

Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок

Если пассивный доход связан с фондовым рынком, то придется следить за новыми валютными курсами, рыночной волатильностью, помнить и учитывать комиссии и налоги.В источнике
РИА Новости
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С чего всё началось

Финансист назвал основные ошибки при создании пассивного дохода

В обоих случаях важно уделять внимание финансовому положению эмитента и не гнаться за доходностью, рассказал агентству "Прайм" финансовый советник консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак.
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