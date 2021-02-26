Если пассивный доход связан с фондовым рынком, то придется следить за новыми валютными курсами, рыночной волатильностью, помнить и учитывать комиссии и налоги.

С чего всё началось Финансист назвал основные ошибки при создании пассивного дохода В обоих случаях важно уделять внимание финансовому положению эмитента и не гнаться за доходностью, рассказал агентству "Прайм" финансовый советник консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак. ПРАЙМ 18:02