Финансист обратил внимание, что этой формулы стоит придерживаться и при сдачи квартиры в аренду. Вместо того, чтобы просто забирать и тратить арендную плату, лучше вспомнить про отложенный ремонт, страховку недвижимости, инфляцию, а иногда и про уплату налогов.

ПРАЙМ 18:02