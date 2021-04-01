Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
Валюту обменивать безопаснее в кассах банка, чтобы не стать, как минимум, жертвой фальшивомонетчиков, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.В источнике
С чего всё началось
Финансист предупредил, какие долларовые купюры лучше не покупать
Ферапонтов рекомендует заранее ознакомиться с элементами, защищающими от подделок – микропечать, защитные нити, а также изображение самих банкнот на сайте ФРС США.
ПРАЙМ20:03