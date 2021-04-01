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РИА Новости

Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно

Валюту обменивать безопаснее в кассах банка, чтобы не стать, как минимум, жертвой фальшивомонетчиков, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.В источнике
РИА Новости
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ПРАЙМ
С чего всё началось

Финансист предупредил, какие долларовые купюры лучше не покупать

Ферапонтов рекомендует заранее ознакомиться с элементами, защищающими от подделок – микропечать, защитные нити, а также изображение самих банкнот на сайте ФРС США.
ПРАЙМ20:03

Подробнее о событии

Как правильно покупать доллары, рассказал финансист

EAOmedia.ru22:00

Финансист предупредил, какие долларовые купюры лучше не покупать

ПРАЙМ20:03

Финансист предостерег от покупки опасных долларовых купюр

Экономика сегодня21:16

Экономист «Синергии» объяснил правила покупки долларовых банкнот

ПолитРоссия21:03

Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно

РИА Новости20:13

Финансист Ферапонтов рассказал, какие долларовые купюры покупать опасно

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В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения

В среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила удивление содержанием песни Манижи, представляющей Россию на "Евровидении-2021", и поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс.
РИА Новости20:08