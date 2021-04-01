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РИА Новости

Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно

Валюту обменивать безопаснее в кассах банка, чтобы не стать, как минимум, жертвой фальшивомонетчиков, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.В источнике
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С чего всё началось

Финансист предупредил, какие долларовые купюры лучше не покупать

99% правонарушений возникают именно там — начиная от обмена на поддельные денежные знаки, заканчивая нападением на клиента при выходе из обменника. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
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