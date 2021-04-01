99% правонарушений возникают именно там — начиная от обмена на поддельные денежные знаки, заканчивая нападением на клиента при выходе из обменника. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

ПРАЙМ 20:03