Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко рассказал способе копить деньги при их отсутствии в беседе с агентством «Прайм». В первую очередь, финансист посоветовал откладывать определенную сумму со своих доходов, даже если она будет небольшой.

С чего всё началось Назван способ копить деньги, если их нет Целью накопления денег является финансовая безопасность и независимость вас и вашей семьи. Так или иначе, мы живем в условиях капитализма. В таком обществе именно капитал является главной ценностью и защитой от внешнего мира. ПРАЙМ 18:01