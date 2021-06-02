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Общество

Финансист рассказал о способе копить деньги при их отсутствии

Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко рассказал способе копить деньги при их отсутствии в беседе с агентством «Прайм». В первую очередь, финансист посоветовал откладывать определенную сумму со своих доходов, даже если она будет небольшой.В источнике
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С чего всё началось

Назван способ копить деньги, если их нет

Целью накопления денег является финансовая безопасность и независимость вас и вашей семьи. Так или иначе, мы живем в условиях капитализма. В таком обществе именно капитал является главной ценностью и защитой от внешнего мира.
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Медленно, но стабильно: как накопить деньги, если их нет

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Финансист объяснил, как копить, если нет денег

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Эксперт рассказал, как откладывать деньги, если их нет

Национальная служба новостей19:29

Эксперт назвал способ накопления денег при их отсутствии

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Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет

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РИА Новостивчера в 16:51