Финансист рассказал о способе копить деньги при их отсутствии
Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко рассказал способе копить деньги при их отсутствии в беседе с агентством «Прайм». В первую очередь, финансист посоветовал откладывать определенную сумму со своих доходов, даже если она будет небольшой.В источнике
С чего всё началось
Назван способ копить деньги, если их нет
Целью накопления денег является финансовая безопасность и независимость вас и вашей семьи. Так или иначе, мы живем в условиях капитализма. В таком обществе именно капитал является главной ценностью и защитой от внешнего мира.
ПРАЙМ18:01