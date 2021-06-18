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Финансист рассказал, почему сейчас надо покупать доллары

По итогам переговоров лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина не было никаких сенсаций и прорывов. Однако в сложившейся ситуации сам диалог уже служит сигналом о попытке сближения позиций и улучшения дипломатических отношений, считает он.В источнике

С чего всё началось

Финансист назвал причины, почему сейчас надо покупать доллары

Покупка иностранной валюты на текущих уровнях может рассматриваться в качестве способа диверсифицировать портфель и захеджироваться от ряда рисков. В то же время говорить о необходимости полностью "убегать в валюту" сейчас не приходится.
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