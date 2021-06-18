Десятки боевиков ВСУ в заложниках: что происходит на передовой у врага

Комиссией штаба ОТГ «Север» 15 июня в ночное время проведена проверка наличия личного состава 3-го механизированного батальона 92 бригады ВСУ на передовых позициях н.п. Новозвановка, в ходе которой выявлены десять военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения, а также семь с признаками наркотического опьянения в расположении подразделения мотопехотного батальона в районе н.п. Попасная.