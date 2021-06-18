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Экономика

Финансист рассказал, почему сейчас надо покупать доллары

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал россиянам причины для покупки долларов.
Lenta.ru
Покупка иностранной валюты на текущих уровнях может рассматриваться в качестве способа диверсифицировать портфель и захеджироваться от ряда рисков.
ПРАЙМ
На данный момент аналитики наблюдают, что из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт.
ФАН
Карпунин добавил, что при цене нефти Brent около или выше 65–70 долларов, к концу года доллар будет районе 70–72 рубля.
Lenta.ru

С чего всё началось

Финансист назвал причины, почему сейчас надо покупать доллары

Очевидных причин для мощного девальвационного импульса российского рубля не наблюдается, рассказал агентству "Прайм" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.
ПРАЙМ20:03

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Финансист рассказал о времени для скупки долларов

News.ru20:59

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РЕН ТВ21:07

Эксперт объяснил, почему покупка долларов может оказаться выгодной

Комсомольская правда22:48

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РИА Новости20:03

Финансист назвал причины, почему сейчас надо покупать доллары

ПРАЙМ20:03
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Сборная Италии первой вышла в плей-офф Евро-2020

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РИА Новостивчера в 13:54

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Rusvesna.suвчера в 20:00