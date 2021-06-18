Финансист рассказал, почему сейчас надо покупать доллары
Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал россиянам причины для покупки долларов.
Покупка иностранной валюты на текущих уровнях может рассматриваться в качестве способа диверсифицировать портфель и захеджироваться от ряда рисков.
На данный момент аналитики наблюдают, что из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт.
Карпунин добавил, что при цене нефти Brent около или выше 65–70 долларов, к концу года доллар будет районе 70–72 рубля.
С чего всё началось
Финансист назвал причины, почему сейчас надо покупать доллары
Очевидных причин для мощного девальвационного импульса российского рубля не наблюдается, рассказал агентству "Прайм" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.
ПРАЙМ20:03