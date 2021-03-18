Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Не каждый становится наследником миллионного состояния или владельцем прибыльного бизнеса. Но заработать свой первый миллион можно и другим способом. Например, копить, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, на чём заработать первый миллион
"Ведь миллион можно накопить гораздо быстрее, если доходность будет выше", — отметил эксперт. Но, по словам финансиста, дома под подушкой доходность будет равна нулю, а депозит даст скромные 4-5%. С облигациями чуть лучше — можно получить доходность на 2-3% выше.
ПРАЙМ18:01