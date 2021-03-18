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Финансист рассказала, как быстро заработать миллион

Не каждый становится наследником миллионного состояния или владельцем прибыльного бизнеса. Но заработать свой первый миллион можно и другим способом. Например, копить, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.В источнике
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С чего всё началось

Эксперт рассказал, на чём заработать первый миллион

"Ведь миллион можно накопить гораздо быстрее, если доходность будет выше", — отметил эксперт. Но, по словам финансиста, дома под подушкой доходность будет равна нулю, а депозит даст скромные 4-5%. С облигациями чуть лучше — можно получить доходность на 2-3% выше.
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