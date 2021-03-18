Белый дом ответил на предложение Путина пообщаться с Байденом

Сам Байден не стал отвечать на вопрос о разговоре с Путиным, который задал ему один из журналистов после выступления в Белом доме — он ушел с трибуны, не оборачиваясь, Президент США ранее заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы".