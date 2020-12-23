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РИА Новости
РИА Новости

Финансист сообщил, каким доллар больше никогда не будет

Укрепление рубля до 61-63 за доллар, случившееся до коронакризиса, в начале 2021 года, было обусловлено ростом нефти до отметок 64-66 долларов за баррель Brent, российские энергоносители также росли в цене на общем позитиве.В источнике
Национальная служба новостей
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ПРАЙМ

Финансист рассказал, каким доллар уже никогда не будет

В обозримом будущем рубль не вернётся к отметке в 65 рублей в паре с долларом, так как на российскую валюту действует целый ряд негативных факторов: низкие нефтяные котировки, пандемия коронавируса и угроза от американских санкций, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
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