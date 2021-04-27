А при такой ситуации никакие активы не могут считаться достаточно надежными. "Пока такой сценарий не выглядит неизбежным, то есть никаких причин для того, чтобы бежать избавляться от долларов, нет. Но доля их в составе сбережений в любом случае не должна быть более 30%", — заключает эксперт.

ПРАЙМ 20:03