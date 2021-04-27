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Финансист советует хранить в долларах не более 30% сбережений

Генеральный директор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов посоветовал россиянам не держать в долларах более 30% денег для сохранности сбережений. По его словам, отказ от доллара, или дедолларизация – процесс небыстрый.В источнике
РИА Новости
SevastopolMedia.ru
News.ru
URA.Ru
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А при такой ситуации никакие активы не могут считаться достаточно надежными. "Пока такой сценарий не выглядит неизбежным, то есть никаких причин для того, чтобы бежать избавляться от долларов, нет. Но доля их в составе сбережений в любом случае не должна быть более 30%", — заключает эксперт.
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