Будьте в Плюсе

Финансист спрогнозировал устойчивый курс рубля

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что курс рубля зависит не только от сырьевых рынков, но и от геополитических рисков.
Lenta.ru
Стоимость энергоносителей увеличивается, а геополитическое напряжение значительно упало после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Lenta.ru
На горизонте до конца августа возможны некоторые колебания, так как традиционно среди инвесторов август считается "плохим" месяцем для рубля.
ПРАЙМ
В экономическом плане на данный момент нет причин для беспокойства: российская валюта колеблется в диапазоне 72–75 рублей за доллар, что соотносится с прогнозами аналитиков.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Эксперт Маслов прогнозирует незначительные колебания рубля из-за выплат дивидендов

С 2014 года в российской валюте в целом "политическая" риск-премия превышает "энергетическую", что делает рубль зависимым не только от сырьевых рынков, но и от мировых политических решений. А это во многом менее предсказуемо.
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