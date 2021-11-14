Lenta.ruФинансисты Майоров и Таченников: защитить сбережения от инфляции помогут облигацииФинансовые эксперты назвали способы, которые помогут защитить сбережения россиян от инфляции.Lenta.ruРазогнавшаяся инфляция в России и в мире приводит к "испарению" накопленных сбережений.РИА НовостиПо данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась до 8,13% в годовом выражении с 7,4% в сентябре.РИА НовостиДиректор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров посоветовал присмотреться к "линкерам" - гособлигациям, привязанным к индексу потребительских цен.Российская газетаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРамблерОбщественная служба новостейЭкономика сегодняРоссийская газетаФАНLife.ruСоловей.ИнфоНародные новостиПодробнее о событииРоссиянам рассказали, какие активы помогут защитить сбережения от инфляцииLife.ru04:30Финансовые эксперты рассказали, какие активы защитят сбережения россиян от инфляцииРИА Новости02:36Самое цитируемоеФинансист Майоров дал советы россиянам по защите сбережений от инфляцииФАН04:16Россиянам рассказали, какие активы защитят сбережения от инфляцииГазета.Ru03:14Инвестор Майоров: гособлигации могут защитить сбережения россиян от высокой инфляцииЭкономика сегодня06:31Финансисты советуют вкладываться в депозиты и гособлигации для защиты сбережений от инфляцииПРАЙМ02:35Россиянам рассказали, как спасти сбережения от рекордной инфляцииРамблер03:07Показать ещёОценить131Поделиться