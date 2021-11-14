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Финансисты Майоров и Таченников: защитить сбережения от инфляции помогут облигации

Финансовые эксперты назвали способы, которые помогут защитить сбережения россиян от инфляции.
Lenta.ru
Разогнавшаяся инфляция в России и в мире приводит к "испарению" накопленных сбережений.
РИА Новости
По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась до 8,13% в годовом выражении с 7,4% в сентябре.
РИА Новости
Директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров посоветовал присмотреться к "линкерам" - гособлигациям, привязанным к индексу потребительских цен.
Российская газета

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Россиянам рассказали, какие активы помогут защитить сбережения от инфляции
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