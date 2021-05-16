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Финансисты Веревкин и Звенигородский назвали замену доллару

Уже несколько лет ведущие мировые валюты — доллар и евро — растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят доход. Вместо вложений в одну валюту стоит выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год — тогда выгода будет ощутимой, рассказали финансисты агентству "Прайм".В источнике
РИА Новости
Ридус
Царьград
URA.Ru
Life.ru
Российская газета
News.ru
ТК Звезда
РЕН ТВ
Lenta.ru
ПРАЙМ
Московский Комсомолец
Национальная служба новостей
Известия
ФАН

С чего всё началось

Названа выгодная альтернатива доллару

После 2014 года рост доллара и евро идет очень слабо, а доходность может быть ниже обычного депозита. Да и время инвестирования в конкретную валюту прошло.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Названа выгодная альтернатива доллару

ПРАЙМ18:01

Финансисты назвали замену доллару

Lenta.ru20:47

Финансисты рассказали, чем заменить доллар

News.ru19:19

Финансисты нашли замену доллару и евро

РЕН ТВ19:14

Финансисты раскрыли, какая альтернатива доллару будет выгодной

Life.ru19:07

Финансисты Веревкин и Звенигородский назвали замену доллару

РИА Новости18:15

Финансисты назвали валютный портфель заменой доллару

Комсомольская правда22:12
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