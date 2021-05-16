Финансисты Веревкин и Звенигородский назвали замену доллару
Уже несколько лет ведущие мировые валюты — доллар и евро — растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят доход. Вместо вложений в одну валюту стоит выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год — тогда выгода будет ощутимой, рассказали финансисты агентству "Прайм".В источнике
С чего всё началось
Названа выгодная альтернатива доллару
После 2014 года рост доллара и евро идет очень слабо, а доходность может быть ниже обычного депозита. Да и время инвестирования в конкретную валюту прошло.
ПРАЙМ18:01