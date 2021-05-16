Уже несколько лет ведущие мировые валюты — доллар и евро — растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят доход. Вместо вложений в одну валюту стоит выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год — тогда выгода будет ощутимой, рассказали финансисты агентству "Прайм".

С чего всё началось Названа выгодная альтернатива доллару После 2014 года рост доллара и евро идет очень слабо, а доходность может быть ниже обычного депозита. Да и время инвестирования в конкретную валюту прошло. ПРАЙМ 18:01