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Финансисты Веревкин и Звенигородский назвали замену доллару

Уже несколько лет ведущие мировые валюты — доллар и евро — растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят доход. Вместо вложений в одну валюту стоит выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год — тогда выгода будет ощутимой, рассказали финансисты агентству "Прайм".В источнике
РИА Новости
Ридус
URA.Ru
Life.ru
Российская газета
News.ru
РЕН ТВ
Lenta.ru
ПРАЙМ
Национальная служба новостей
Известия
ФАН

С чего всё началось

Названа выгодная альтернатива доллару

Да и время инвестирования в конкретную валюту прошло. А вот вложения в несколько валют и операции примерно раз в полгода, т.е. весной и осенью, позволят держать доходность выше средней ставки депозита постоянно, рассказали финансисты агентству "Прайм".
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