Уже несколько лет ведущие мировые валюты — доллар и евро — растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят доход. Вместо вложений в одну валюту стоит выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год — тогда выгода будет ощутимой, рассказали финансисты агентству "Прайм".

С чего всё началось Названа выгодная альтернатива доллару Да и время инвестирования в конкретную валюту прошло. А вот вложения в несколько валют и операции примерно раз в полгода, т.е. весной и осенью, позволят держать доходность выше средней ставки депозита постоянно, рассказали финансисты агентству "Прайм". ПРАЙМ 18:01