Финансисты Веревкин и Звенигородский назвали замену доллару
Уже несколько лет ведущие мировые валюты — доллар и евро — растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят доход. Вместо вложений в одну валюту стоит выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год — тогда выгода будет ощутимой, рассказали финансисты агентству "Прайм".В источнике
С чего всё началось
Названа выгодная альтернатива доллару
Да и время инвестирования в конкретную валюту прошло. А вот вложения в несколько валют и операции примерно раз в полгода, т.е. весной и осенью, позволят держать доходность выше средней ставки депозита постоянно, рассказали финансисты агентству "Прайм".
ПРАЙМ18:01