Финансист напомнила, что в большинстве банков ипотека гасится аннуитетными платежами, которые состоят из двух частей: первая направляется на выплаты по процентам, вторая — на погашение долга. «В начале срока заемщик выплачивает больше проценты», — объяснила она.

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С чего всё началось Эксперты рассказали, когда невыгодно гасить ипотеку Соответственно, заемщик прямо заинтересован в снижении данной суммы. Выбор стратегии зависит от цели клиента: уменьшать ежемесячный платеж или срок, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка. ПРАЙМ 20:03