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Экономика

Финансисты назвали невыгодные случаи погашения ипотеки

Финансист напомнила, что в большинстве банков ипотека гасится аннуитетными платежами, которые состоят из двух частей: первая направляется на выплаты по процентам, вторая — на погашение долга. «В начале срока заемщик выплачивает больше проценты», — объяснила она.В источнике

С чего всё началось

Эксперты рассказали, когда невыгодно гасить ипотеку

Соответственно, заемщик прямо заинтересован в снижении данной суммы. Выбор стратегии зависит от цели клиента: уменьшать ежемесячный платеж или срок, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.
ПРАЙМ20:03

Подробнее о событии

Эксперты назвали невыгодные случаи погашения ипотеки

РЕН ТВ22:58

Россиянам рассказали, когда невыгодно гасить ипотеку

Москва 2421:47

Финансисты объяснили, когда невыгодно гасить ипотеку

РИА Новости20:15

Эксперт рассказала, когда невыгодно гасить ипотеку

Национальная служба новостей21:35

Обладателей ипотеки предупредили, в какое время невыгодно гасить платеж

ФАН20:18

Финансисты назвали невыгодные случаи погашения ипотеки

Lenta.ru21:42

Эксперты рассказали, когда невыгодно гасить ипотеку

ПРАЙМ20:03
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