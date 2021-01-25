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Финансисты назвали выгодные для инвестиций валюты в 2021 году

Эксперты не видят в них особого смысла. Приглядеться нужно к евро и юаням для выгодных инвестиций. Такие советы дали финансисты во время опроса порталом РИА Новости.В источнике
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РИА Новости

Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году

Россиянам в текущем году стоит обратить внимание на евро и юань для более выгодных инвестиций, а доллар и британский фунт не принесут существенного дохода, говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.
РИА Новости22:25
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Рамблер

Россиянам назвали валюты для выгодных вложений

Рамблер00:38
Московский Комсомолец

Россиянам назвали валюты, на которых можно заработать в 2021 году

Московский Комсомолец23:45
Общественная служба новостей

Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году

Общественная служба новостей23:13
News.ru

Названы валюты, в которые лучше вкладываться в 2021 году

News.ru23:30
Life.ru

Никакого доллара. Названы валюты, на которых можно заработать в 2021 году

Life.ru23:18
Национальная служба новостей

Эксперты рассказали о валютах для вложений в 2021 году

Национальная служба новостей23:40
РИА Новости

Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году

РИА Новости22:25

В Кремле назвали цель расследования о «дворце» Путина

В Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента РФ Владимира Путина, все они имеют целью раскачку ситуации, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал сообщения о так называемом "дворце" в Геленджике.
В Кремле назвали цель расследования о «дворце» Путина
РИА Новостивчера в 06:16

В инструкцию к вакцине «Спутник V» внесли новое предупреждение

Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять российскую вакцину "Спутник V", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на имеющуюся в редакции новую инструкцию по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак.
Газета.Ru00:15

Советник Кадырова призвал участвовавшего в акциях протеста чеченца выйти на связь

Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов призвал уроженца республики, который участвовал в потасовке с полицейскими во время несогласованной акции в Москве 23 января, отречься от оппозиции и пообещал решение проблем с законом.
BFM.ru23:52