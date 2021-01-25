Финансисты назвали выгодные для инвестиций валюты в 2021 году
Эксперты не видят в них особого смысла. Приглядеться нужно к евро и юаням для выгодных инвестиций. Такие советы дали финансисты во время опроса порталом РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году
Россиянам в текущем году стоит обратить внимание на евро и юань для более выгодных инвестиций, а доллар и британский фунт не принесут существенного дохода, говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.
РИА Новости22:25
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