Эксперты не видят в них особого смысла. Приглядеться нужно к евро и юаням для выгодных инвестиций. Такие советы дали финансисты во время опроса порталом РИА Новости.

С чего всё началось Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году Россиянам в текущем году стоит обратить внимание на евро и юань для более выгодных инвестиций, а доллар и британский фунт не принесут существенного дохода, говорят эксперты, опрошенные РИА Новости. РИА Новости 22:25