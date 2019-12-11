Экономика

ФедералПрессФедералПрессФинансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

Рост реальной зарплаты россиян в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз сделали эксперты Финансового университета при правительстве РФ.
Читать в источнике
Комментировать636
с чего всё началось

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз (есть в распоряжении "Российской газеты") дают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.
Российская газета10 декабря в 17:00

Подробнее о событии

Повышение вдруг, в тишине, постучалось в двери. У кого в 2020 году вырастут зарплаты?

Фонтанка.Рувчера в 11:37

Выяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году

URA.Ruвчера в 01:49

Исследование: В 2020 году зарплата в Челнах может вырасти на 3,5%

БИЗНЕС Onlineвчера в 05:58

Рост реальной зарплаты россиян в 2020 году может составить 2,5 % - РГ

Аргументы и Фактывчера в 02:52

Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

РИА Новостивчера в 07:17

Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

ФедералПресс10 декабря в 22:46

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Российская газета10 декабря в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 18:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Территория новостей 10 декабря в 14:22
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском 17:16
Космос

В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе

3DNews 08:14
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 13:07
Политика

Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области

Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
SM News 10:32
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ 05:43
Происшествия

В убийстве Шеремета подозреваются пять человек

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Газета.Ru 11:47
Происшествия

Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд

РИА Новости 09:58
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Известия 16:01
Политика

Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах

По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
RT на русском 17:34
Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы

Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Вести.Ru 17:55
Здоровье

Росстат сообщил, что россияне тратят на еду больше трети своего дохода

В целом около трети доходов россияне тратят на продукты, а в развитых странах как минимум в два раза меньше.
Газета.Ru 12:04
Общество

Еще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели

REGNUM вчера в 22:24
Авто

Представлен новый Mercedes-Benz GLA

Новое поколение Mercedes-Benz GLA уже представлено публике.
CarsGuru.net 06:31
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
Футбол

Ольга Смородская: «Чемпионат России деградирует, лимит только вредит»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» предположила, сможет ли Алексей Миранчук заиграть в чемпионате Италии.
Спорт-Экспресс 06:25
Армия и оружие

Самолеты РФ пять раз поднимались на перехват у границ

Российские истребители пять раз за неделю поднимались в воздух, чтобы воспрепятствовать нарушению границ иностранными летательными аппаратами-разведчиками.
РЕН ТВ 16:10
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Армия и оружие

ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков заявил, что террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»* совместно с организацией «Белые каски» готовят инсценировки применения отравляющих веществ в сирийском Идлибе.
RT на русском 15:00
Футбол

Александр Медведев назвал поражение «Зенита» в ЛЧ «фиаско»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о проигрыше команды «Бенфике» и ее вылете из Лиги чемпионов.
АБН вчера в 14:48
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Здоровье

Врач объяснил, почему российские мужчины долго не живут

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ врач кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев объяснил, почему в России после выхода на пенсию женщины живут в среднем 22,6 года, а мужчины — всего 7,5 года.
Телеканал 360° 14:26
Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском вчера в 19:52
Политика

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском 16:00
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Lenta.ru 15:29
Кино

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Inc-news.ru 10 декабря в 05:45
Происшествия

Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Интерфакс 08:04
Происшествия

При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 13:31
Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Lenta.ru 02:10
Хоккей

Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
РИА Новости 14:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное