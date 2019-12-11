Экономика

ФедералПрессФедералПрессФинансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

Рост реальной зарплаты россиян в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз сделали эксперты Финансового университета при правительстве РФ.
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Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз (есть в распоряжении "Российской газеты") дают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.
Российская газета10 декабря в 17:00

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Повышение вдруг, в тишине, постучалось в двери. У кого в 2020 году вырастут зарплаты?

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Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

РИА Новостивчера в 07:17

Рост реальной зарплаты россиян в 2020 году может составить 2,5 % - РГ

Аргументы и Фактывчера в 02:52

Исследование: В 2020 году зарплата в Челнах может вырасти на 3,5%

БИЗНЕС Onlineвчера в 05:58

Выяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году

URA.Ruвчера в 01:49

Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

ФедералПресс10 декабря в 22:46

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Российская газета10 декабря в 17:00
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Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
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Задержаны подозреваемые в убийстве Павла Шеремета

На Украине задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу украинского МВД Арсена Авакова.
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Спорт

Глава РУСАДА отреагировал на высказывание Медведева про санкции WADA

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал реакцию премьер-министра России Дмитрия Медведева на санкции WADA.
Газета.Ru 03:54
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 08:05
Политика

Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил очередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ, в том числе трем военным следователям.
ТАСС 09:35
Политика

В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения.
РИА Новости 11:33
Политика

Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
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Общество

Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно

Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Karelia.news 09:30
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:56
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
ТАСС 10:08
Общество

Девятилетний вундеркинд бросил университет из-за споров с ректоратом

Девятилетний бельгийский вундеркинд Лоран Симонс мог бы стать самым юным в мире обладателем диплома о высшем образовании, однако из-за разногласий с ректоратом он покинул университет.
ИнфоСМИ 11:40
Политика

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 10:21
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Экономика

США предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары

Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.
Известия 11:24
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Общество

Ранее судимый замдиректора Эрмитажа возглавил дирекцию Минкультуры

В июле прошлого года суд в Санкт-Петербурге приговорил Михаила Новикова к двум с половиной годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве.
Говорит Москва 07:49
Экономика

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Lenta.ru 06:15
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского

Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru вчера в 10:32
Политика

Гончарук оценил решение конгресса США по «Северному потоку — 2»

В ноябре заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей 10 декабря в 14:22
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
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В Иркутской области погиб солдат

На железнодорожной станции в Иркутской области покончил с собой 20-летний солдат.
Вести.Ru 04:45
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В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Сайт города Армавира 10 декабря в 02:15
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском вчера в 12:06
Общество

Rambler Group предъявила права на самый популярный веб-сервер мира

«Рамблер интернет холдинг» сообщил «Ведомостям», что нарушено его исключительное право на веб-сервер Nginx – самый популярный в мире.
Ведомости 10:27
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Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com 09 декабря в 23:17
Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой грозит облысение

По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
OAnews вчера в 12:47
Как работают Яндекс.Новости?
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