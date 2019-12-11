Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз (есть в распоряжении "Российской газеты") дают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.

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Рост реальной зарплаты россиян в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз сделали эксперты Финансового университета при правительстве РФ.

Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

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