Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнФинансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

По данным экспертов Финансового университета при правительстве России, в следующем году реальная зарплата жителей страны должна составить 2,5%. Уточняется, что больше всего зарплаты увеличатся в таких регионах, как: Брянск, Воронеж, Чита, Ярославль, Тольятти, Казань, Уфа, Набережные Челны и Кострома.
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с чего всё началось

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз (есть в распоряжении "Российской газеты") дают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.
Российская газета10 декабря в 17:00

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Рост реальной зарплаты россиян в 2020 году может составить 2,5 % - РГ

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Повышение вдруг, в тишине, постучалось в двери. У кого в 2020 году вырастут зарплаты?

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Выяснилось, насколько вырастут зарплаты россиян в 2020 году

URA.Ruвчера в 01:49

Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

ФедералПресс10 декабря в 22:46

Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата

Российская газета10 декабря в 17:00
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Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который ушел из жизни 10 декабря на 84-м году жизни, завершились на Новодевичьем кладбище в Москве.
ТАСС 07:34
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МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»

В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Интерфакс 04:44
Общество

Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
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Съемочную группу телеканала «Звезда» пустили на Украину

Журналисты российского телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну после приглашения президента Владимира Зеленского в адрес СМИ из РФ, озвученного на саммите "нормандской четверки" в Париже.
ТАСС 07:49
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Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "формула будущего" страны состоит из пяти условий, главное из которых - достижение мира в стране.
ТАСС 08:27
Общество

Во Франции проведут пенсионную реформу, несмотря на протесты

Несмотря на протесты, во Франции не откажутся от планов по проведению пенсионной реформы.
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В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
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Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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СК начал проверку по факту смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следственный комитет приступил к проверке по факту смерти журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Виноградова.
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Курс доллара опустился ниже 63 рублей

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Черданцев: выход в плей-офф Лиги Европы «Краснодар» не заслужил

К сожалению, «Краснодар» по непонятным причинам провалил начало турнира, так что по большому счету выход в плей-офф российский клуб не заслужил.
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Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A51.
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Глава Иркутской области Сергей Левченко покидает пост

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники.
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Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
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Древнейшие наскальные рисунки нашли в Индонезии

Ученые нашли в Индонезии самые древние созданные человеком наскальные рисунки. Им 44 тысячи лет, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Nature.
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Lada Granta нового поколения появится в 2021 году

В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
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Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей

Американская компания Apple начала официальные продажи самого мощного и дорогого компьютера для профессионального использования Mac Pro.
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Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани

Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
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Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

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Стадион «Краснодар» отмечен премией в области спортивного бизнеса

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Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
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