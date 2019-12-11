Экономика
Моя Москва.онлайнФинансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году
По данным экспертов Финансового университета при правительстве России, в следующем году реальная зарплата жителей страны должна составить 2,5%. Уточняется, что больше всего зарплаты увеличатся в таких регионах, как: Брянск, Воронеж, Чита, Ярославль, Тольятти, Казань, Уфа, Набережные Челны и Кострома.
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с чего всё началось
Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %. Такой прогноз (есть в распоряжении "Российской газеты") дают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.Российская газета10 декабря в 17:00
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Повышение вдруг, в тишине, постучалось в двери. У кого в 2020 году вырастут зарплаты?
Фонтанка.Рувчера в 11:37
Финансисты спрогнозировали, насколько в следующем году вырастет зарплата
Российская газета10 декабря в 17:00
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