Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ФАН
ФАН

Финансовая гвардия Италии завершила расследование сделки Vivendi и Mediaset

ФАН
Экономика сегодня
Предварительное расследование длилось три года, и в итоге Финансовая гвардия согласилась с этими претензиями. Она будет добиваться судебного преследования бывшего председателя правления Vivendi Венсана Боллоре и нынешнего главы компании Арно де Пюфонтена.В источнике
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Прокуратура Италии обвинила руководство Vivendi в незаконных манипуляциях

Экономика сегоднявчера в 12:48
Коммерсантъ

Власти Италии обвинили Vivendi в незаконных манипуляциях при покупке доли в Mediaset

Коммерсантъвчера в 09:47
ИА Красная Весна

Итальянское правосудие обвиняет холдинг Vivendi в финансовых манипуляциях

ИА Красная Веснавчера в 10:44
ФАН

Финансовая гвардия Италии завершила расследование сделки Vivendi и Mediaset

ФАНвчера в 12:28

В России вступили в силу новые правила оформления больничного

Новые правила оформления больничного в России вступают в силу в понедельник - листок нетрудоспособности теперь можно оформлять в электронном виде, есть вариант получения больничного дистанционно, больничный по уходу за ребенком теперь не ограничивается по срокам.
В России вступили в силу новые правила оформления больничного
РИА Новости16:15

Pfizer начал поставку вакцины от COVID-19 в США

Каламазу, США, 13 декабря 2020, 20:21 — REGNUM Американская фармацевтическая корпорация Pfizer начала поставки вакцины от COVID-19, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
Pfizer начал поставку вакцины от COVID-19 в США
REGNUMвчера в 12:21

В Иркутской области пресекли деятельность производителей фальсифицированного алкоголя

Сотрудники МВД и Росгвардии задержали в Иркутской области четверых жителей города Нижнеудинска, подозреваемых в организации производства и продажи фальсифицированного алкоголя.
ТАСС22:16