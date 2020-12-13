Финансовая гвардия Италии завершила расследование сделки Vivendi и Mediaset
Предварительное расследование длилось три года, и в итоге Финансовая гвардия согласилась с этими претензиями. Она будет добиваться судебного преследования бывшего председателя правления Vivendi Венсана Боллоре и нынешнего главы компании Арно де Пюфонтена.В источнике
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