Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
BFM.ru
BFM.ru

Финансовая разведка США обратила внимание не подозрительные операции граждан РФ

Среди операций, привлекших внимание финансовой разведки США (FinCEN), оказались и те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории
», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.
Znak.comвчера в 14:36
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

В данных финансовой разведки США нашли нарушения со стороны россиян

Общественная служба новостей19:43
Эхо Москвы

«Важные истории»: «Рособоронэкспорт» платил сотни тысяч долларов человеку из окружения экс-президента Индонезии

Эхо Москвы21:07
Русская Планета

Близкие к Владимиру Путину люди попали в секретные финансовые документы США

Русская Планета18:41
BFM.ru

Финансовая разведка США обратила внимание не подозрительные операции граждан РФ

BFM.ru18:15
URA.Ru

Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди

URA.Ru19:04
Znak.com

Советник Путина и крестный его дочки — в расследовании о подозрительных финоперациях в США

Znak.comвчера в 14:36
Новая газета

ICIJ: сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США

Новая газетавчера в 13:12

YouTube требует плату за новую функцию iPhone

Как сообщается, конфликтная ситуация создалась вокруг новейшей функции iOS 14, которая называется «Картинка в картинке» (Picture-in-picture, PiP), и позволяет одновременно работать в приложении и смотреть, например, видеоролик на сайте YouTube.
ИА Красная Веснавчера в 12:05

Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая объявила себя победителем выборов, ответила на вопрос журналистов о том, почему пока у нее не было контактов с представителями руководства России.
Московский Комсомолецвчера в 07:28
1,2K

Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
61

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
469

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
75

Новый адвокат Ефремова рассчитывает на условный срок подзащитному

Васильев уверен, что в деле есть смягчающие обстоятельства Новый адвокат актера Михаила Ефремова, Владимир Васильев, попросит суд пересмотреть приговор и назначить его подзащитному условный срок.
АМИТЕЛ21:51
108

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.
РИА Новости20:36
2