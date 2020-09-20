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BFM.ru
BFM.ru

Финансовая разведка США обратила внимание не подозрительные операции граждан РФ

Среди операций, привлекших внимание финансовой разведки США (FinCEN), оказались и те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории
», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.
Znak.comвчера в 14:36
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Forbes

Российские миллиардеры, Юмашев и виолончелист Ролдугин: чьи переводы нашлись в крупнейшей утечке из финразведки США

Forbes19:54
Эхо Москвы

«Важные истории»: «Рособоронэкспорт» платил сотни тысяч долларов человеку из окружения экс-президента Индонезии

Эхо Москвы21:07
URA.Ru

Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди

URA.Ru19:04
BFM.ru

Финансовая разведка США обратила внимание не подозрительные операции граждан РФ

BFM.ru18:15
Общественная служба новостей

В данных финансовой разведки США нашли нарушения со стороны россиян

Общественная служба новостей19:43
Znak.com

Советник Путина и крестный его дочки — в расследовании о подозрительных финоперациях в США

Znak.comвчера в 14:36
Новая газета

ICIJ: сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США

Новая газетавчера в 13:12

Российские военные укрепили базу в Сирии в ответ на усиление США

Российские военные укрепили свою базу близ города Камышлы на северо-востоке Сирии после того, как США перебросили в этот регион бронетехнику и систему противоракетной обороны (ПРО) Sentinel («Часовой»).
Lenta.ru19 сентября в 12:19
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Выплаты к 1 октября смогут получить пенсионеры ряда регионов РФ

Граждане рассчитывают на выплаты на федеральном уровне до первого числа, однако в ПФР наглядно пояснили, что дополнительные выплаты будут поступать на счёт пенсионерам исключительно в рамках конкретных регионов.
Лезги газет19:41
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Молодая жена Петросяна показала фото с прогулки с сыном

Недавно стало известно о том, что у комика Евгения Петросяна и его возлюбленной, Татьяны Брухуновой, есть новорожденный сын: Брухунова, которая перестала утаивать эту информацию от общественности, с удовольствием публикует «мамские» фото.
Невские Новости18:45
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Разработчик «Новичка» оценил извинения Мирзаянова перед Навальным

Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также называют создателем этого вещества.
РИА Новостивчера в 03:42
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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В Sony извинились за проблемы при предзаказе PlayStation 5

Токио, 20 сентября 2020, 13:49 — REGNUM Представители компании Sony извинились перед покупателями, столкнувшимися с проблемами при оформлении предварительных заказов на игровую приставку PlayStation 5. Обращение опубликовано на странице PlayStation в Twitter.
REGNUMвчера в 06:49

Intel обновила поддержку процессоров Intel Rocket Lake в Linux

Программный пакет Compute Runtime версии 20.37.17906, который представляет возможности OpenCL и oneAPI Level Zero для графического оборудования Linux, получил базовую поддержку процессоров Intel следующего поколения — Rocket Lake.
ИА Красная Веснавчера в 16:00

Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Академик РАН заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал о существующих ограничениях на вакцинацию от нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru19:54
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