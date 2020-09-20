Финансовая разведка США обратила внимание не подозрительные операции граждан РФ
Среди операций, привлекших внимание финансовой разведки США (FinCEN), оказались и те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории
», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.
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В данных финансовой разведки США нашли нарушения со стороны россиян
Общественная служба новостей19:43