Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.

с чего всё началось

Китай планирует взять денежный оборот под полный госконтроль. Эксперты из США считают, что новая валюта может составить конкуренцию даже американскому доллару. Цифровой юань ЦБ КНР создавался таким образом, чтобы он мог быть электронной версией банкноты или монеты.

Финансовое оружие против доллара и биткоина готовит Китай

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