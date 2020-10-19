Финансовые трудности россиян спровоцировали рост доли просроченных кредитов до 70%
Большинство допускающих просрочку по кредитам российских заемщиков обозначили причину этому финансовые трудности. В общей сложности в период пандемии их доля возросла с 55% в марте до 70% в октябре.В источнике
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Абсолютное большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам в настоящее время, делает это из-за финансовых трудностей — во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
РИА Новости23:03
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