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Мойка78
Мойка78

Финансовые трудности россиян спровоцировали рост доли просроченных кредитов до 70%

Большинство допускающих просрочку по кредитам российских заемщиков обозначили причину этому финансовые трудности. В общей сложности в период пандемии их доля возросла с 55% в марте до 70% в октябре.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

Абсолютное большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам в настоящее время, делает это из-за финансовых трудностей — во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
РИА Новости23:03
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Коммерсантъ

Доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в пандемию выросла до 70%

Коммерсантъ00:29
Телеканал 360°

Коллекторы назвали причины, из-за которых россияне не выплачивают кредиты

Телеканал 360°02:58
Новая газета

Доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в пандемию COVID-19 выросла c 55 до 70%

Новая газета01:08
Газета.Ru

Названа главная причина отказа россиян платить по долгам

Газета.Ru05:18
News.ru

Коллекторы: россияне отказываются гасить долги из-за отсутствия денег

News.ru00:05
Life.ru

Коллекторы объяснили, почему россияне отказываются гасить долги по кредитам

Life.ru00:01
РИА Новости

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

РИА Новости23:03

Рособрнадзор не рассматривает вариант сдачи ЕГЭ в 2021 году в дистанционном формате

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не рассматривает возможность сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году в удаленном формате, заявил в понедельник ТАСС глава ведомства Анзор Музаев.
Рособрнадзор не рассматривает вариант сдачи ЕГЭ в 2021 году в дистанционном формате
ТАСС03:56

Общая стоимость антикризисных мер в России составила 5-6% ВВП

Общая стоимость антикризисных мер, принятых правительством РФ во время пандемии, оценивается в 5-6% ВВП, заявила замглавы Минэкономразвития России Оксана Тарасенко в ходе московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации".
ТАСС06:12

В Роспотребнадзоре назвали ожидаемое число случаев COVID-19 на пике в России

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что пока нет необходимости вводить жесткие ограничения из-за коронавируса и закрывать города.
Lenta.ru06:28

Крым получит 50 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения

В начале октября правительство выделило на строительство новых объектов водоснабжения в Крыму и Севастополе 4,95 млрд руб. В частности, эти средства пойдут на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера, чем займется Минобороны.
Ведомости05:47

СКР отозвал из суда ходатайство об аресте матери вдовы убитого рэпера Картрайта

В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступило ходатайство от органов предварительного следствия об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Елене Кохал - матери Марины Кохал, которая обвиняется в убийстве и расчленении своего мужа рэпера Энди Картрайта.
Znak.com05:12

Высокое потребление сахара увеличивает риск поведенческих расстройств

Учёные из Медицинского кампуса Аншутц при университете Колорадо обнаружили, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), биполярное расстройство и даже агрессивное поведение могут быть связаны с потреблением сахара и могут иметь эволюционную основу.
UfacityNews.ru02:45