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Финансовый аналитик Антонов считает, что визит Пелоси на Тайвань не отразился на юане

Двадцатичасовой визит спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань и обострение геополитической ситуации привели к тому, что власти Поднебесной уже успели сделать несколько шагов против особой экономической территории.
ПРАЙМ
О том, как ситуация повлияет на валютную битву юаня и доллара, агентству "Прайм" рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
ПРАЙМ
Сейчас пара доллар/юань торгуется на уровне ¥6,76.
ПРАЙМ
Сейчас мяч на стороне Китая, который уже начал вводить ограничения в отношении Тайваня и пока участники рынка находятся в ожидании новой порции новостей из азиатского региона.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитик Антонов: юань может укрепиться, несмотря на визит Пелоси на Тайвань
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Аналитик Антонов: юань будет слабеть к доллару на фоне на тайваньского кризиса
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Финансовый аналитик Антонов считает, что визит Пелоси на Тайвань не отразился на юане
Lenta.ru18:24
Аналитик Антонов спрогнозировал укрепление юаня, несмотря на визит Пелоси на Тайвань
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Аналитик Антонов заявил, что визит Пелоси на Тайвань не отразился на курсе юаня
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