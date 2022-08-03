Двадцатичасовой визит спикера палаты представителей СШАНенси Пелоси на Тайвань и обострение геополитической ситуации привели к тому, что власти Поднебесной уже успели сделать несколько шагов против особой экономической территории.
Санкции Канады, Евросоюза, Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии, заявил "Газпром" в официальном Telegram-канале.
Украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.