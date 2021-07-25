V-Tune сыграет за Gambit в матче против PuckChamp

Керри Natus Vincere Алик V-Tune Воробей сыграет за AS Monaco Gambit в матче против PuckChamp на Dota 2 Champions League 2021 Season 2. Об этом организаторы турнира сообщили в группе EPICENTER во «ВКонтакте».