"Когда вы научитесь управлять своими собственными финансами, составите внятный и логически обоснованный план затрат на текущий год и ближайшие последующие годы, вопрос времени покупки валюты перестанет быть актуальным", - убежден эксперт.
В вашем бюджете просто появится строка "инвестиции в валюту", которая по мере возможностей и в соответствии с реалиями рынка будет заполняться долларами и евро, купленными в фонд семейного благосостояния.
Керри Natus Vincere Алик V-Tune Воробей сыграет за AS Monaco Gambit в матче против PuckChamp на Dota 2 Champions League 2021 Season 2. Об этом организаторы турнира сообщили в группе EPICENTER во «ВКонтакте».