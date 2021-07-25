Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Финансовый аналитик Коренев объяснил, когда покупать валюту для поездки в отпуск

Важно научиться управлять собственными финансами и регулярно покупать валюту – для отпуска, накоплений или с другими целями.
РИА Новости
Тогда не получится так, что из-за форс-мажора часть купленной валюты придется продавать – ведь у тех, кто планирует свой бюджет, непредвиденных трат не бывает.
РИА Новости
"Когда вы научитесь управлять своими собственными финансами, составите внятный и логически обоснованный план затрат на текущий год и ближайшие последующие годы, вопрос времени покупки валюты перестанет быть актуальным", - убежден эксперт.
РИА Новости
В вашем бюджете просто появится строка "инвестиции в валюту", которая по мере возможностей и в соответствии с реалиями рынка будет заполняться долларами и евро, купленными в фонд семейного благосостояния.
РИА Новости

Подробнее о событии

Алексей Коренев из «Финам» рассказал про самое удачное время для покупки валюты на отпуск

ПРАЙМ18:01

Россиянам объяснили, когда нужно покупать валюту для отпуска

Общественная служба новостей19:16

Финансовый аналитик рассказал, как лучше покупать валюту для отпуска

Life.ru19:15

Финансовый аналитик Коренев объяснил, когда покупать валюту для поездки в отпуск

РИА Новости18:12

Аналитик объяснил, как покупать валюту для отпуска

Экономика сегодня19:17
Интересное