Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявлял, что в ближайшие месяцы начнется ослабление рубля из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты.
Вячеслав Володин уточнил, что, несмотря на процесс гармонизации законодательства России и ДНР, институт смертной казни в Донбассе стоит сохранить ввиду особой его актуальности в «условиях военного времени».
Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за санкций последней против России, пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании.