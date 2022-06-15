Будьте в Плюсе

Предсказан курс доллара на конец года

Агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников сообщил, что сейчас предпосылок для укрепления американской валюты нет.
Газета.Ru
Текущим летом доллары стали меньше покупать путешествующие, при этом потоки валюты в России поступают большие из-за роста цен на энергоносители.
Газета.Ru
«Осенью произойдет постепенное восстановление импорта и спрос на доллар повысится. Доллар по 75 в конце года меня не удивит».
Общественная служба новостей
Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявлял, что в ближайшие месяцы начнется ослабление рубля из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты.
URA.Ru

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Предсказан курс доллара на конец этого года
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