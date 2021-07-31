Будьте в Плюсе

Финансовый аналитик Зайцева назвала валюту, которая заменит россиянам доллар

Самая простая стратегия замены доллара в инвестпортфеле - создание корзины из шести мировых валют.
РИА Новости
Если говорить про евро, то в среднесрочной перспективе валюта ЕС может уступить доллару США из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ.
РИА Новости
Однако для Китая характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте.
РИА Новости
В случае реализации кредитных рисков валюта КНР может оказаться под давлением, считает эксперт.
РИА Новости

С чего всё началось

Эксперты рассказали, что доллар в инвестиционном портфеле можно заменить комбинацией из 6 валют

Что касается евро, то на среднесрочном горизонте европейская валюта может уступать доллару США из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Финансовый аналитик рассказала, какой валютой можно заменить доллар

Life.ru21:54

Финансовый аналитик Зайцева назвала валюту, которая заменит россиянам доллар

РИА Новости18:12

Жителям России предложили заменить доллар другой валютой

ФАН19:07

Россиянам назвали валюту на замену доллару

News.ru19:05

Аналитик озвучила валюты, которые заменят россиянам доллар

URA.Ru18:55

Эксперт назвала способные заменить россиянам доллар валюты

Lenta.ru19:20

Эксперты рассказали, что доллар в инвестиционном портфеле можно заменить комбинацией из 6 валют

ПРАЙМ18:01
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