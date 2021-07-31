Метки Apple AirTag могут не работать с батарейками с горьким покрытием

Суть в том, что то самое горькое покрытие, которое создано для того, чтобы маленькие дети не глотали батарейки, может ухудшать контакт, хотя и неясно, насколько действительно велика вероятность того, что такая батарейка не будет работать — ведь это всё же продукт, прошедший тесты.