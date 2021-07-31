РИА НовостиФинансовый аналитик Зайцева назвала валюту, которая заменит россиянам долларХорошо ли подобран заголовок?ДаНетСамая простая стратегия замены доллара в инвестпортфеле - создание корзины из шести мировых валют.РИА НовостиЕсли говорить про евро, то в среднесрочной перспективе валюта ЕС может уступить доллару США из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ.РИА НовостиОднако для Китая характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте.РИА НовостиВ случае реализации кредитных рисков валюта КНР может оказаться под давлением, считает эксперт.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияПрофильЭкономика сегодняФАНПолитическая ЭкспертизаРЕН ТВLife.ruС чего всё началосьЭксперты рассказали, что доллар в инвестиционном портфеле можно заменить комбинацией из 6 валютЧто касается евро, то на среднесрочном горизонте европейская валюта может уступать доллару США из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ.ПРАЙМ18:01Подробнее о событииЭкономист Зайцева перечислила валюты для замены доллара для россиянЭкономика сегодня23:42Финансовый аналитик рассказала, какой валютой можно заменить долларLife.ru21:54Эксперты рассказали, что доллар в инвестиционном портфеле можно заменить комбинацией из 6 валютПРАЙМ18:01Жителям России предложили заменить доллар другой валютойФАН19:07Россиянам назвали валюту на замену долларуNews.ru19:05Финансовый аналитик Зайцева назвала валюту, которая заменит россиянам долларРИА Новости18:12Эксперт назвала способные заменить россиянам доллар валютыLenta.ru19:20Показать ещёОценить44Поделиться