Россиянки Зыкова и Каримова выиграли серебро и бронзу в стрельбе из винтовки на Олимпиаде

Россиянка Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров, у ее соотечественницы Юлии Каримовой бронза.