Будьте в Плюсе

Финансовый аналитик Зайцева назвала валюту, которая заменит россиянам доллар

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Самая простая стратегия замены доллара в инвестпортфеле - создание корзины из шести мировых валют.
РИА Новости
Если говорить про евро, то в среднесрочной перспективе валюта ЕС может уступить доллару США из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ.
РИА Новости
Однако для Китая характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте.
РИА Новости
В случае реализации кредитных рисков валюта КНР может оказаться под давлением, считает эксперт.
РИА Новости

С чего всё началось

Эксперты рассказали, что доллар в инвестиционном портфеле можно заменить комбинацией из 6 валют

Что касается евро, то на среднесрочном горизонте европейская валюта может уступать доллару США из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ.
ПРАЙМ18:01

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Экономист Зайцева перечислила валюты для замены доллара для россиян

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Финансовый аналитик рассказала, какой валютой можно заменить доллар

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Эксперты рассказали, что доллар в инвестиционном портфеле можно заменить комбинацией из 6 валют

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