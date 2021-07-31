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РИА Новости

Финансовый аналитик Зайцева назвала валюту, которая заменит россиянам доллар

Самая простая стратегия замены доллара в инвестпортфеле - создание корзины из шести мировых валют.
РИА Новости
Особо следует отметить швейцарский франк и японскую иену.
РИА Новости
Если говорить про евро, то в среднесрочной перспективе валюта ЕС может уступить доллару США из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ.
РИА Новости
Однако для Китая характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте.
РИА Новости

С чего всё началось

Эксперты рассказали, что доллар в инвестиционном портфеле можно заменить комбинацией из 6 валют

Что касается евро, то на среднесрочном горизонте европейская валюта может уступать доллару США из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ.
ПРАЙМ18:01

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Эксперт назвал валюту, которая заменит россиянам доллар

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Финансовый аналитик Зайцева назвала валюту, которая заменит россиянам доллар

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Жителям России предложили заменить доллар другой валютой

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Аналитик: доллар можно заменить комбинацией из шести валют

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Аналитик озвучила валюты, которые заменят россиянам доллар

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Эксперт назвала способные заменить россиянам доллар валюты

Lenta.ru19:20

Эксперты рассказали, что доллар в инвестиционном портфеле можно заменить комбинацией из 6 валют

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