Украинский политолог Таран заявил о попадании Зеленского «в ловушку» Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в условиях отсутствия результатов в экономике попал в ту же "ловушку", что и экс-президент Петр Порошенко, проигравший последние выборы, такое мнение в своей статье для издания "Главред" выразил украинский политолог Виктор Таран.