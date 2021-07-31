Президент Украины Владимир Зеленский в условиях отсутствия результатов в экономике попал в ту же "ловушку", что и экс-президент Петр Порошенко, проигравший последние выборы, такое мнение в своей статье для издания "Главред" выразил украинский политолог Виктор Таран.
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что 7,2 миллиона россиян могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за большой просроченной задолженности.
На Кубани с 1 августа начинают действовать новые правила для заселяющихся в отели, от которых на фоне обострения эпидемиологической обстановки власти всё настойчивее требуют прививаться от коронавируса.
Рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом - 21 683 - зарегистрирован в американском штате Флорида, свидетельствуют данные на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.