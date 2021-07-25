Официально пенсии не могут быть ниже регионального прожиточного минимума, но по факту у большинства пенсионеров пенсия лишь немного его превышает. О том, какие возможности по увеличению пенсии существуют, рассказывает агентству "Прайм" эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.
Поручение проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров дано ряду российских министров, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.