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Финансовый эксперт Биезбардис рассказал, как законно увеличить пенсию

У большинства пенсионеров пенсия лишь немного превышает размер прожиточного минимума в регионе проживания.
РИА Новости
Чтобы нарастить страховой стаж, нужно продолжать получать официальный доход, с которого работодатель будет платить страховые взносы.
РИА Новости
Также Биезбардис напомнил, что размер страховой пенсии зависит от страхового и нестрахового стажа и суммы пенсионных коэффициентов.
News.ru
Также можно предоставить в ПФР доказательства неучтённого ранее стажа — к ним относятся записи в трудовой книжке, допсоглашения и договоры и показания коллег.
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