Официально пенсии не могут быть ниже регионального прожиточного минимума, но по факту у большинства пенсионеров пенсия лишь немного его превышает. О том, какие возможности по увеличению пенсии существуют, рассказывает агентству "Прайм" эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.

ПРАЙМ 20:03