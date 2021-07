Shadow of the Tomb Raider и Sniper Elite 4 получили некстген-патчи — на PS5 и Xbox Series X|S игры работают в 4K и 60FPS

Стоит отметить, что обновления не превращают проекты в версии для новых систем, а лишь разблокируют разрешение и частоту кадров в играх, запущенных по обратной совместимости, поэтому Sniper Elite 4 и Shadow of the Tomb Raider, полученные по подписке PS Plus, также получили некстген-патчи.