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Финансовый эксперт Биезбардис рассказал, как законно увеличить пенсию

У большинства пенсионеров пенсия лишь немного превышает размер прожиточного минимума в регионе проживания.
РИА Новости
В случае с наиболее распространенным обязательным пенсионным страхованием (ОПС) и страховыми пенсиями следует помнить, что размер выплат зависит прежде всего от страхового и нестрахового стажа, а также от суммы пенсионных коэффициентов.
ПРАЙМ
Чтобы нарастить страховой стаж, нужно продолжать получать официальный доход, с которого работодатель будет платить страховые взносы.
РИА Новости
Биезбардис указывает, что самозанятые могут усилить свои пенсионные права, добровольно производя взносы в ПФР.
РИА Новости

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