В случае с наиболее распространенным обязательным пенсионным страхованием (ОПС) и страховыми пенсиями следует помнить, что размер выплат зависит прежде всего от страхового и нестрахового стажа, а также от суммы пенсионных коэффициентов.
Следователь сегодня должен отвечать на вызовы технологической эпохи, эффективно распутывать цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать людей от киберпреступности, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов следствия.
В России захотели оснастить ступени ракет-носителей, разгонные блоки, а также спутники специальными устройствами, которые дадут возможность с высокой степенью точности прогнозировать места их падения на Землю.