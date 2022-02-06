"Вкладки по открытию инвестиционных или брокерских счетов есть на сайте каждого банка. Главное — не перепутать обычный брокерский счет с ИИС, потому что при снятии денег с ИИС придется закрывать счет", — поясняет финансист.
Белорусская и российская армии дадут совместный ответ, если Киев начнет войну против Донбасса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".
Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии не располагает доказательствами, что агенты российских спецслужб проникли на территорию складов во Врбетице (восток Чехии), где в 2014 произошли взрывы, в причастности к которым в Праге обвинили Москву.
Королева Великобритании Елизавета II хочет, чтобы супруга наследника престола принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда он сам станет королем.