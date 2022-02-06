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Финансовый эксперт Кричевский рассказал, что выгоднее всего покупать валюту на бирже

Самый выгодный способ покупки валюты — на бирже, поскольку покупка производится напрямую на рынке, где нет банковской комиссии и наценки, рассказал агентству "Прайм
" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
РИА Новости
Покупка валюты на бирже выгоднее как на долгосрочный период, то есть для создания определенной денежной подушки безопасности, так и для покупки какой-либо валюты для путешествий, заключил Кричевский.
РИА Новости
"Вкладки по открытию инвестиционных или брокерских счетов есть на сайте каждого банка. Главное — не перепутать обычный брокерский счет с ИИС, потому что при снятии денег с ИИС придется закрывать счет", — поясняет финансист.
ПРАЙМ
Российская валюта опустилась на последнее место списка валют, представленного в рейтинге.
Национальная служба новостей

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