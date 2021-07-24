Чтобы студенту, который недавно окончил или близок к окончанию вуза, не работать через 20 лет, а жить на пассивный доход от инвестиций, ему достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10–12 тыс. рублей.

Известия вчера в 22:30