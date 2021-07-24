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Финансовый эксперт объяснила, что нужно сделать для выхода на пассивный доход к 40 годам

Молодым людям, которые только закончили вуз или близки к этому, достаточно ежемесячно инвестировать 10-12 тысяч, чтобы через 20 лет иметь возможность не работать, а жить на пассивный доход.
Российская газета
Финансист советует в 20 с небольшим лет можно около 80 проценстов имеющихся денег инвестировать.
Комсомольская правда
По мнению специалиста, для успешного вложения денег необходимо выбрать перспективные отрасли с высокой потенциальной доходностью на фондовом рынке.
РИА Новости
Другой перспективной отраслью, Смирнова назвала «зеленую» энергетику и экологически чистые технологии, так как «зеленые» доктрины США и Европы делают компании альтернативной энергетики крайне привлекательными.
Expert.ru

С чего всё началось

Эксперт составила стратегию вложений для возможности не работать к 40 годам

Чтобы студенту, который недавно окончил или близок к окончанию вуза, не работать через 20 лет, а жить на пассивный доход от инвестиций, ему достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10–12 тыс. рублей.
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