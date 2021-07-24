Другой перспективной отраслью, Смирнова назвала «зеленую» энергетику и экологически чистые технологии, так как «зеленые» доктрины США и Европы делают компании альтернативной энергетики крайне привлекательными.
Чтобы студенту, который недавно окончил или близок к окончанию вуза, не работать через 20 лет, а жить на пассивный доход от инвестиций, ему достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10–12 тыс. рублей.
С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел эксклюзивный доступ к научным работам, которые подтверждали передачу патогена от человека к человеку, однако скрывал их.