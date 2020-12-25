«Утрехт» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.62 на матч чемпионата Нидерландов 27 декабря 2020 года

Все прогнозы на футбол В родных стенах «Утрехт» в текущем чемпионате Нидерландов уступил только в одной игре, еще два матча он выиграл и трижды делил очки с оппонентами, разница мячей в этих поединках составила 8:8. «АЗ Алкмар» «АЗ Алкмар» набрал 26 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице Эредивизии, уступая вышестоящему коллективу три пункта.