Москва, 25 декабря 2020, 14:31 — REGNUM Большинство людей твердо убеждено, что заработать заветный 1 миллион долларов дано далеко не каждому человеку и что это скорее удел топ-менеджеров или одаренных профессионалов.

С чего всё началось «Потому что, как правило, с ростом доходов растет и наше потребление, деньги начинаются тратиться уже не на закрытие важнейших человеческих потребностей, а на поддержание определенного имиджа и социального статуса, и заветный миллион долларов становится таким же убегающим миражом», — цитирует Романюка ИА REGNUM ФАН 18:07