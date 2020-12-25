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Финансовый эксперт раскрыл секрет, как заработать $1 миллион до пенсии

Москва, 25 декабря 2020, 14:31 — REGNUM Большинство людей твердо убеждено, что заработать заветный 1 миллион долларов дано далеко не каждому человеку и что это скорее удел топ-менеджеров или одаренных профессионалов.В источнике
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С чего всё началось
«Потому что, как правило, с ростом доходов растет и наше потребление, деньги начинаются тратиться уже не на закрытие важнейших человеческих потребностей, а на поддержание определенного имиджа и социального статуса, и заветный миллион долларов становится таким же убегающим миражом», — цитирует Романюка ИА REGNUM
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