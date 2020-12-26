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Вечерний курьер
Вечерний курьер

Финансовый эксперт рассказал, как заработать $1 миллион до пенсии

Заработать до пенсии миллион долларов может каждый, уверен независимый финансовый консультант Роман Романюк. Он объяснил, как следует распоряжаться своими финансами, чтобы в старости иметь капитал, позволяющий не думать о каждой потраченной копейке, передает ИА REGNUM.В источнике
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С чего всё началось
«Потому что, как правило, с ростом доходов растет и наше потребление, деньги начинаются тратиться уже не на закрытие важнейших человеческих потребностей, а на поддержание определенного имиджа и социального статуса, и заветный миллион долларов становится таким же убегающим миражом», — цитирует Романюка ИА REGNUM
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