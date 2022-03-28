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Финансовый консультант Никитина посоветовала не покупать акции и валюту

Эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина в беседе с Ura.ru предостерегла россиян от покупки акций, поскольку риск потерять свои денежные средства в этом случае крайне велик.
Lenta.ru
Для тех, кто решает рискнуть или приобрести бумаги на длительную перспективу, финансовый консультант призвала внимательнее выбирать компании.
URA.Ru
18 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что банковская система РФ работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась.
Известия
Лучше всего положить деньги на депозит и не рисковать, пишет Ura.ru
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Ореанда-Новости

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Финансовый консультант Никитина: покупка акций может обернуться потерей половины вложенных средств
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Финансовый консультант предостерегла от покупки акций
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