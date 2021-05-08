Французские Rafale будут сбиты на подлёте, если попытаются нанести удары по Донбассу

В ответ на действия Франции, на вооружении ДНР и ЛНР вполне могут появиться зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности, что позволит поражать французские Rafale ещё до того, как последние войдут в зону нанесения ударов.