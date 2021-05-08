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Финансовый консультант рассказала, как безопасно хранить деньги

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Как защитить свои накопления от мошенников и где хранить деньги максимально безопасно и удобно, объяснила в интервью радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.В источнике
РИА Новости
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Life.ru
URA.Ru
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ТК Звезда
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Lenta.ru
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С чего всё началось

Россиянам объяснили, как обезопасить накопления

Один из способов обезопасить накопления – регулярно перевыпускать карту, отметила финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.
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Lenta.ru22:09

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