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Финансовый консультант рассказала, как безопасно хранить деньги

Как защитить свои накопления от мошенников и где хранить деньги максимально безопасно и удобно, объяснила в интервью радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.В источнике
РИА Новости
Радио Sputnik
Life.ru
URA.Ru
Вечерняя Москва
ТК Звезда
Lenta.ru
ФедералПресс
Общественная служба новостей
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Экономика сегодня

С чего всё началось

Россиянам объяснили, как обезопасить накопления

Один из способов обезопасить накопления – регулярно перевыпускать карту, отметила финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.
Радио Sputnik21:00

Подробнее о событии

Россиянам рассказали, как безопасно хранить деньги

ТК Звезда21:55

Россиянам назвали способы обезопасить деньги от мошенников

Lenta.ru22:09

Финансовый консультант пояснила, как хранить и не потерять накопления

РЕН ТВ21:57

Перечислены способы безопасного хранения денег

Телеканал 360°22:58

Финансист дала советы, как уберечь деньги от мошенников

URA.Ru21:26

Финансовый консультант рассказала, как безопасно хранить деньги

РИА Новости21:10

Россиянам объяснили, как обезопасить накопления

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